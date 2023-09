Kenya-Usa: Austin in visita alla base militare di Manda Bay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Loyd Austin, ha fatto visita alla base militare statunitense di Manda Bay, in Kenya. "Oggi sono stato a Manda Bay per incontrare i partner kenioti e i nostri militari statunitensi schierati qui. I nostri uomini e donne in uniforme svolgono un ruolo vitale nel promuovere la pace e la sicurezza, sia qui in Africa orientale che nel mondo", ha scritto Austin su X (l'ex Twitter). In occasione della sua visita, Austin ha siglato ieri con la controparte keniota un accordo di cooperazione che prevede l'addestramento dei soldati delle Forze di difesa del Kenya (Kdf) e un programma di assistenza finanziaria e tecnica nei prossimi cinque anni. L'accordo, ha affermato Austin nel corso di una conferenza stampa, prevede anche una collaborazione negli sforzi di pace e sicurezza all'interno del Paese e nella regione, compreso il previsto dispiegamento di agenti di polizia kenioti ad Haiti". (segue) (Res)