Nadef: Lupi, obiettivi chiari per stimolare crescita

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Il governo si appresta a varare la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. “Arriviamo a questo appuntamento, che ci permetterà di avere un quadro più chiaro delle risorse che abbiamo a disposizione in vista della legge di bilancio, con un centrodestra sempre più coeso e con una missione precisa: per noi la priorità è la crescita, non possiamo permetterci la stagnazione di un'economia che è stata per tanti anni compressa”. Lo afferma in una nota il leader di Noi moderati Maurizio Lupi. “Per questo dobbiamo concentrare tutte le risorse disponibili, senza disperderle in mille rivoli, allo scopo di aiutare famiglie, imprese, lavoro e sanità", aggiunge. (Rin)