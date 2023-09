Camera: domani audizioni su intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani la commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano, svolge le seguenti audizioni: ore 10 Federmanager; ore 10:15 Datapizza srl; ore 10:30 Stefano Da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività (I-Com); ore 10:45 Associazione italiana commercio elettronico (Aicel); ore 11 Dino Pedreschi, ordinario di informatica all'Università di Pisa; ore 11:15 Douglas Sivieri, presidente di ITCore spa; ore 14 Federazione industria musicale italiana (Fimi); ore 14:15 Anitec-Assinform; ore 14:30 Meta; ore 14:45 Fondazione per la sostenibilità digitale; ore 15 Marco Bellezza, membro del board del Comitato del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale (Cai); ore 15:15 Microsoft. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)