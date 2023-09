Somalia: Unione africana respinge richiesta di rinvio ritiro 3 mila uomini della missione Atmis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione africana ha respinto la richiesta della Somalia di ritardare il ritiro di 3 mila caschi blu previsto per la fine di questo mese. Lo riferisce l'emittente televisiva "Al Jazeera". Ciò avviene pochi giorni dopo che il governo somalo aveva chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una pausa di 90 giorni dal ritiro di 3 mila caschi blu impiegati nella Missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (Atmis), motivandola con le battute d’arresto subite dalle truppe somale nell'offensiva contro il gruppo jihadista Al Shabaab. In base agli accordi, entro la fine di settembre un totale di 3 mila soldati dei circa 17 mila effettivi impiegati nella missione Atmis dovrebbero lasciare il Paese nell'ambito della seconda fase del ritiro. Tuttavia il governo somalo, che da anni combatte una guerra contro i militanti jihadisti di al Shabab, afferma di trovarsi di fronte a “significative battute d’arresto”. Le risoluzioni approvate dalle Nazioni Unite chiedono il ritiro completo della forza Atmis entro la fine del prossimo anno e il completo trasferimento della responsabilità del mantenimento della sicurezza alle forze nazionali somale. La forza ha iniziato il graduale ritiro delle sue truppe a giugno. (Res)