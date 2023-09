Veneto: Pozza, Regione necessita di svolta digitale pervasiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell'elaborazione dei dati e i portali web, "il Veneto si distingue rispetto agli altri territori per una maggiore incidenza degli addetti sul totale del comparto Ict, che è del 26 per cento rispetto al 23 per cento dell'Emilia-Romagna e al 15 per cento in Lombardia - ha aggiunto Pozza -. Quali possono essere i motivi di questa differenza? Probabilmente un diverso modo di declinazione dell'Ict nei territori, in Veneto ed Emilia più focalizzata su attività di servizio, di hosting di dati, di cloud computing a supporto trasversale del sistema produttivo. Fatta questa precisazione c'è una diversa dinamica di crescita del numero di imprese fra Emilia-Romagna e Veneto, che peraltro partono da una base quasi comune: circa 4.500 localizzazioni nella prima, circa 4.700 nella seconda. Nei dieci anni l'Emilia-Romagna vede crescere il numero delle localizzazioni del +22 per cento (+818), mentre nello stesso periodo il Veneto cresce di appena il +4,6 per cento (+208 localizzazioni). Il Veneto deve pensare ad una nuova svolta digitale pervasiva, accompagnata e rivolta con più dinamicità verso la digitalizzazione di tutti i comparti. Continuiamo a soffrire un confronto con L'Emilia Romagna le cui scelte strategiche si dimostrano vincenti. Considerato, infatti, tutto il comparto Ict, in Emilia-Romagna si contano 4,1 addetti per azienda, contro i 3,6 addetti per azienda del Veneto. Dato che si conferma anche in due dei tre settori più rilevanti: il manifatturiero Ict in Emilia-Romagna occupa in media 6,6 addetti contro i 5,8 del Veneto; differenze simili anche per la produzione di software che conta in media 5,1 addetti in Emilia-Romagna contro i 4,1 nel Veneto. Nel settore dell'elaborazione dei dati entrambe le regioni occupano in media 2,7 addetti per impresa". Il presidente della Camera di commercio Treviso-Belluno-Dolomiti ha concluso: "Cambiare strategia e puntare sulla digitalizzazione è di assoluta necessità, non solo per la transizione digitale, ma anche per allineare i territori fragili o ancora disconnessi per esempio le zone montane, a concorrere a rendere più competitivo il Veneto. Sicuramente questo processo deve essere accompagnato e sostenuto da un'architettura che richiede visione, progettualità e finanziamenti. La Camera di commercio mette a disposizione la formazione sulla cybersecurity, i percorsi di transizione digitale con eccellenze in digitale, il fare nuova impresa digitale, gli sportelli Punto impresa digitale, ma serve una strategia digitale d'insieme". (Rev)