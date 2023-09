I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: giunta militare chiede "quadro negoziato" per ritiro contingente militare francese - La giunta militare del Niger ha annunciato di voler stabilire un "quadro negoziato" per il previsto ritiro delle truppe francesi dal Paese, annunciata domenica sera dal presidente Emmanuel Macron. In una dichiarazione rilasciata durante la notte, la giunta golpista ha affermato che il calendario del ritiro "deve essere stabilito in un quadro negoziato e di comune accordo", aggiungendo di aspettarsi che l'annuncio di Macron sia seguito da un'azione ufficiale da parte delle autorità francesi. Macron ha annunciato domenica che la Francia ritirerà il suo ambasciatore dal Niger e, nei prossimi mesi, il contingente militare francese, sottolineando che la cooperazione militare con Niamey è "finita" e che le truppe francesi si ritireranno "nei mesi e nelle settimane a venire" con un ritiro completo "entro la fine dell'anno". La Francia mantiene circa 1.500 soldati nella sua ex colonia come parte di un dispiegamento anti-jihadista nella regione del Sahel. La Francia, ex potenza coloniale, non ha riconosciuto l’autorità dei leader militari e chiede ancora il ripristino del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. (segue) (Res)