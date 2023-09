I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: Fronte di liberazione del Tigrè chiede proroga mandato Commissione esperti sui diritti umani - Il Comitato centrale del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) ha chiesto la proroga del mandato della Commissione internazionale di esperti sui diritti umani in Etiopia (Ichree) “per adempiere adeguatamente ai propri compiti”. Nella risoluzione, in sette punti, il Comitato invoca inoltre la piena attuazione dell’accordo di cessazione delle ostilità firmato a Pretoria il 2 novembre scorso tra il governo federale etiope e il Tplf, chiedendo allo stesso tempo l’avvio immediato del dialogo politico. "Chiediamo la ferma attuazione dell'Accordo di Pretoria e l'immediato ritorno dei nostri sfollati alle loro case in conformità con la Costituzione etiope", si legge nella dichiarazione, in cui il Tplf "ribadisce la sua disponibilità a lavorare insieme per superare gli ostacoli incontrati nell’attuazione (dell’accordo)”. Pur garantendo il suo sostegno al rafforzamento dell'amministrazione provvisoria del Tigrè guidata da Getachew Reda, nata in seguito all'accordo di Pretoria, il Comitato centrale ha anche affermato che lavorerà intensamente con il governo federale per garantire lo stanziamento di fondi sufficienti per la ripresa e la ricostruzione della regione del Tigrè, devastata dalla guerra, nonché garantire il rilascio, l’accesso alla giustizia e un risarcimento per i tigrini che sono ancora in prigione in varie parti del Paese. (segue) (Res)