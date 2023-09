I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: alluvioni Capo occidentale, otto persone morte fulminate - Otto persone sono rimaste fulminate dopo che venti di burrasca e forti piogge hanno colpito la provincia del Capo occidentale, in Sudafrica. Secondo quanto riferiscono le autorità citate dai media locali, centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case, compresi i residenti di un villaggio per anziani. Frane e cadute di massi hanno costretto alla chiusura di una serie di strade principali che portano a Città del Capo. I forti acquazzoni, che sono continuati fino a tarda notte, hanno provocato lo straripamento di diversi fiumi, provocando la distruzione di infrastrutture e diffusi blackout elettrici. Le autorità hanno affermato che più di mille case sono state allagate e 150 scuole danneggiate. Le condizioni meteorologiche sono leggermente migliorate e sono in corso le operazioni di bonifica. (segue) (Res)