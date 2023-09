I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: Unicef, un milione di bambini sotto in cinque anni a rischio malnutrizione - Il restringimento dell'accesso umanitario e i crescenti sfollamenti interni della popolazione stanno alimentando una grave crisi di malnutrizione infantile in Mali, dove un milione di bambini sotto i cinque anni sono a rischio, insieme a una recrudescenza di polio e un'epidemia di morbillo. È quanto dichiarato in una nota dal rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in Mali, Pierre Ngom. "I bambini continuano a pagare il prezzo più alto del grave peggioramento della crisi di sicurezza in Mali. Decine sono stati uccisi solo questo mese nel nord e nel centro del Paese", ha affermato il portavoce, sottolineando come il restringimento dell'accesso umanitario e i crescenti sfollamenti interni della popolazione stiano alimentando la crisi della malnutrizione dei bambini. Elementi di gruppi armati non statali (Nsag) hanno rivendicato una serie di attacchi contro le postazioni delle forze di sicurezza maliane a Gao, oltre a ripetuti bombardamenti contro l'aeroporto e gli avamposti militari a Timbuctù. (Res)