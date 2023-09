© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: inviato Usa Norland, crisi a Derna ha contribuito a unire la popolazione - La necessità di concentrarsi sulla situazione a Derna, città nell’est della Libia colpita dalle inondazioni causate dal passaggio del ciclone “Daniel” tra il 10 e l’11 settembre, ha contribuito a unire il popolo libico. Lo ha riferito l'inviato speciale degli Stati Uniti a Tripoli, Richard Norland, in una nota diffusa dall’ambasciata Usa su X (ex Twitter). “La crisi umanitaria a Derna ha unito i libici. Ora l’attenzione deve concentrarsi su come consolidare al meglio gli sforzi libici verso una risposta efficace e unificata al disastro delle inondazioni”, ha proseguito l’ambasciatore. (segue) (Res)