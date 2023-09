I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Banca centrale esorta le banche dell’est ad accettare contanti danneggiati - La Banca centrale della Libia ha avvertito le filiali delle banche commerciali nella regione orientale di non rifiutare le valute danneggiate dai clienti e ha chiesto loro di facilitare le procedure di accettazione, nel rispetto delle regole stabilite dalla Direzione. Lo si apprende da una circolare inviata oggi dalla Banca centrale libica ai direttori generali delle banche commerciali nella regione orientale, come riferisce il sito di informazione “Libya Akhbar”. La Banca centrale, inoltre, ha sottolineato le difficoltà incontrate dai cittadini nel recarsi presso la tesoreria a Bengasi per sostituire le banconote danneggiate che le filiali delle banche commerciali avevano rifiutato di accettare, anche quando il loro valore complessivo non superava i cento dinari (circa 20 dollari). I cittadini, in questo modo, sono stati costretti a depositare le somme sui loro conti. (segue) (Res)