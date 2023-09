I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministro Esteri a Mosca, "Fmi deve essere al servizio dei Paesi e non il contrario" - Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha respinto oggi a Mosca le “catastrofiche ricette del Fondo monetario internazionale (Fmi)” che potrebbero mettere “a rischio la stabilità del Paese”. Durante una conferenza stampa con l’omologo della Federazione Russa, Sergej Lavrov, Ammar ha detto: “Non metteremo a rischio la stabilità del Paese applicando ricette che altrove hanno prodotto risultati assolutamente catastrofici. L’Fmi deve essere al servizio dei Paesi, non il contrario”. In risposta a una domanda sulla crisi migratoria nel Mediterraneo, il ministro ha insistito sul fatto che la gestione di questa situazione va oltre le capacità di ogni singolo Paese. “La Tunisia sostiene un approccio globale che richiede gli sforzi di tutte le parti interessate dai flussi migratori, al fine di affrontare le cause profonde che hanno portato alla situazione attuale”, ha detto Ammar. Il capo della diplomazia tunisina ha inoltre sottolineato che l'incontro con l'omologo russo ha fornito l'opportunità di "discutere della cooperazione e del dialogo politico" tra i due Paesi. (segue) (Res)