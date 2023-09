I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente Saied, “non c’è alcun dibattito sulla libertà dei media” - Non esiste “alcun dibattito sulla libertà dei media, ma la libertà di pensiero è divenuta assente”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied, ieri, durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, come riferito dall’emittente radiofonica “Mosaique fm”. Secondo Saied, infatti, la libertà di espressione non consiste né nella menzogna, né nella calunnia, né nell’insulto, né nelle minacce di morte. Quanto alla linea editoriale dell’emittente televisiva nazionale “Al Watania”, “numerosi punti restano da chiarire”, ha aggiunto, precisando che la tv nazionale “deve essere nazionale”. A tal proposito, il presidente tunisino ha evocato la necessità che la televisione nazionale si impegni a seguire “la linea editoriale del Paese”. (segue) (Res)