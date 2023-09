© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Egitto, Eni si aggiudica tre siti esplorativi nel Mediterraneo - Il ministero del Petrolio e delle Risorse minerarie dell’Egitto ha assegnato sette siti esplorativi per le ricerche di petrolio e gas, dopo aver lanciato un bando internazionale. Lo ha reso noto lo stesso dicastero egiziano, in un comunicato stampa diramato oggi. Nel Mediterraneo si trovano tre dei siti assegnati, di cui due concessi alla compagnia italiana Eni e uno a un consorzio costituito da Eni, dalla società britannica British Petroleum e dalla Qatar Energy. Un altro sito, nel delta del Nilo, è stato assegnato invece alla compagnia petrolifera russa Zarubezh. L’investimento minimo per le perforazioni esplorative è di circa 281 milioni di dollari, per la realizzazione di almeno 12 pozzi, cui si sommano i 7,5 milioni di dollari di sovvenzioni. (Res)