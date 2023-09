I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita-Israele: funzionari palestinesi, normalizzazione condizionata a sospensione azioni unilaterali - L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ritiene che un accordo di normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita sia condizionato alla sospensione da parte israeliana delle azioni unilaterali in Cisgiordania, “ed è pronta a fermare alcune delle sue azioni in cambio”. Lo hanno riferito due funzionari palestinesi al quotidiano israeliano “The Times of Israel”, spiegando che queste azioni includono “la costruzione di insediamenti, raid militari nelle città palestinesi e violenze dei coloni contro i palestinesi”. In cambio, l’Anp sarebbe quindi pronta ad abbandonare le indagini che sta portando avanti contro Israele presso la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia. “Dovrebbero esserci obblighi reciproci”, ha detto un funzionario palestinese, ribadendo la necessità di “veder cessare i passi unilaterali per dare un orizzonte politico al futuro tra israeliani e palestinesi”. (segue) (Res)