- Arabia Saudita-Israele: ministro Turismo israeliano inizia storica visita a Riad - Il ministro del Turismo di Israele, Haim Katz, è arrivato oggi a Riad, in Arabia Saudita, diventando il primo ministro israeliano a visitare il Regno saudita. Lo ha riferito il quotidiano “Jerusalem Post”, precisando che la visita avviene in occasione della conferenza dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite. "Il turismo è un ponte tra le nazioni. I partenariati in questo settore hanno il potenziale per unire i cuori e la prosperità economica. Lavorerò per creare collaborazioni per promuovere il turismo e le relazioni estere di Israele", ha affermato Katz. La visita avviene mentre Israele e Arabia Saudita continuano gli sforzi per raggiungere un accordo di normalizzazione delle relazioni. (segue) (Res)