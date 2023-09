I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Cisgiordania, forze israeliane smentiscono notizia su sparatoria vicino Hamra - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno smentito la notizia diffusa oggi su una sparatoria contro un veicolo vicino allo svincolo di Hamra, nel nord della Cisgiordania. Lo hanno riferito le Idf su X (ex Twitter), affermando che "la notizia è falsa". In precedenza, le Idf avevano ricevuto la segnalazione di una sparatoria contro un veicolo vicino allo svincolo di Hamra. Le forze di sicurezza erano state inviate sul posto per perlustrare la zona. (segue) (Res)