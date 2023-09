© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: inviato francese Le Drian, necessario trovare “terza via” per soluzione elezioni - L'inviato speciale per il Libano del presidente francese Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, ha invitato i politici libanesi a "trovare una terza via" per superare il duello tra i due candidati alle elezioni presidenziali Sleiman Frangieh, leader maronita e capo del movimento filo-siriano Marada, e Jihad Azour, ex ministro delle Finanze ed ex direttore del dipartimento per il Medio Oriente e l'Asia centrale del Fondo monetario internazionale. Le Drian ha lanciato quest’appello in un'intervista rilasciata al quotidiano libanese “L'Orient le Jour”, avvertendo i leader libanesi di possibili sanzioni “se non troveranno al più presto una soluzione che permetta (al Libano) di uscire dalla crisi". Le autorità libanesi “dovranno assumersi le proprie responsabilità. Spero che siano consapevoli che è necessario trovare una via d'uscita, altrimenti saranno ostracizzate dalla comunità internazionale”, ha detto l’inviato francese, concludendo: “Nessuno vorrà più vederli e sarà inutile cercare sostegno qui o là (…) Dovranno assumersi le conseguenze della loro irresponsabilità". (Res)