I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: l'Eln sequestra otto persone appena rilasciate da un altro gruppo armato - Il gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha fermato un convoglio del Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr) e sequestrato otto persone che erano state rilasciate poche ore prima dalla dissidenza delle ex Forze armate della Colombia (Farc). Il sequestro, riferisce l'emittente "WRadio", è avvenuto in una zona rurale del dipartimento di Arauca, al confine con il Venezuela. Il Difensore civico ha definito quanto accaduto un’azione senza precedenti. “Chiediamo che l’intervento umanitario, neutrale e imparziale sia rispettato da tutti gli attori, in ogni momento e in ogni luogo. La mancanza di rispetto nei suoi confronti ha un impatto diretto sulle comunità colpite da conflitti armati e da altre situazioni di violenza”, ha osservato il Cicr in una dichiarazione. Il Comitato internazionale della Croce rossa, insieme al Difensore civico e la Chiesa cattolica, si occupa in Colombia di mediare il rilascio delle persone sequestrate dai gruppi armati che operano nel Paese. L'episodio avviene mentre il governo del presidente Gustavo Petro, a sua volta ex guerrigliero, porta avanti difficili negoziati di pace con l'Eln e a pochi giorni dall'avvio del tavolo negoziale con lo Stato maggiore centrale (Emc), principale fazione dissidente delle Farc, in programma l'8 ottobre. (segue) (Res)