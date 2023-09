© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Lula sarà operato all'anca venerdì, la convalescenza durerà quattro settimane - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, sarà sottoposto a un intervento chirurgico all'anca il prossimo venerdì 29 settembre. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza, informando che nelle quattro settimane successive all'intervento il capo dello stato rimarrà in convalescenza presso la residenza ufficiale di Palazzo Alvorada, da dove conta di lavorare regolarmente. L'intervento consiste nell'impianto di una protesi per sostituire la testa del femore danneggiata dall'artrosi. Il presidente, che conta di ristabilirsi completamente per il 30 novembre, data di inizio della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop28) a Dubai, non effettuerà viaggi internazionali né affronterà trasferte nel Paese per sei settimane. (segue) (Res)