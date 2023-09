I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: Lopez Obrador vuole chiedere a Washington risorse per regolare i flussi migratori - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, si riunirà con i ministri degli Esteri di 10 Paesi di origine dei flussi migratori che attraversano il suo paese per raggiungere gli Stati Uniti per preparare un piano da presentare al presidente Joe Biden durante la sua prossima visita a Washington. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Milenio” l’incontro si terrà tra circa due settimane a Città del Messico. “Si è convenuto che ci sarà un incontro con i ministri degli Esteri dei 10 paesi con il maggior flusso di migranti, come Guatemala, Honduras, Venezuela, Cuba, per presentare al presidente Biden una proposta che si sta preparando”, ha affermato il governatore dello stato di Oaxaca, Salomón Jara, parlando al quotidiano. Secondo il governatore l’intenzione è quella di chiedere al governo di Washington fondi da destinare ai luoghi in cui si registrano i maggiori flussi di migranti. L’annuncio arriva dopo che ieri il presidente messicano ha incontrato i governatori del sud del paese per discutere dell'emergenza migratoria in corso, che vede un aumento dei transiti verso gli Stati Uniti. (Res)