- Asia: Corea del Sud, Giappone e Cina concordano organizzazione vertice trilaterale - I viceministri degli Esteri di Corea del Sud, Giappone e Cina, rispettivamente Chung Byung-won, Takehiro Funakoshi e Nong Rong, sono giunti a un accordo per l’organizzazione di un vertice trilaterale dei leader dei rispettivi Paesi. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri della Corea del Sud al termine di una serie di colloqui di alto livello ospitati da Seul proprio al fine di rilanciare il dialogo tra le maggiori potenze dell’Asia orientale. Secondo la nota del ministero degli Esteri, il vertice verrà organizzato “il prima possibile” compatibilmente con le rispettive agende diplomatiche. Il summit tra i leader dei tre Paesi si è tenuto per la prima volta nel 2008 e non si è più svolto dal 2019, a causa della pandemia di Covid-19 e delle controversie tra Corea del Sud e Giappone. Seul e Tokyo hanno recentemente rilanciato le loro relazioni, dopo l’elezione del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol. (segue) (Res)