- Nepal-Cina: firmati 12 accordi durante visita premier Dahal, ma nessuno su Nuova via della seta - La Cina e il Nepal hanno stretto 12 accordi di cooperazione nell'ambito della visita a Pechino del primo ministro Pushpa Kamal Dahal, ma nessuno di questi è incentrato sulla Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Le intese, ricorda il quotidiano "The Kathmandu Post", sono state siglate dai rappresentanti di vari ministeri e dipartimenti dei due Paesi al termine dell'incontro tenuto ieri da Dahal e dall'omologo cinese Li Qiang presso la Grande sala del popolo, dove è stato fatto il punto sull'andamento della cooperazione bilaterale. La Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), il principale ente di pianificazione in Cina, ha stipulato un accordo con la Commissione di pianificazione nepalese e un altro con il ministero delle Finanze di Katmandu, con il quale collaborerà per la promozione dell'economia digitale. (segue) (Res)