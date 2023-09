© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Canada: crisi diplomatica, per generale canadese Scott cooperazione militare proseguirà - La crisi diplomatica in corso tra l’India e il Canada non si ripercuoterà sulla cooperazione militare. Lo ha dichiarato il generale Peter Scott, vicecapo di Stato maggiore dell’Esercito canadese, all’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”). “Per quanto ne so al momento non avrà un impatto su di noi. Lasciamo la questione in mano al livello politico affinché cerchi di risolverla”, ha detto l’alto ufficiale, che si trova attualmente a Nuova Delhi alla guida della delegazione canadese per partecipare alla Conferenza dei capi di Stato maggiore degli Eserciti dell’Indo-Pacifico (Ipacc), in programma dal 25 al 27 settembre. Scott ha aggiunto di aver parlato col capo di Stato maggiore dell’Esercito indiano, Manoj Pande, con cui ha convenuto di lasciare la questione al livello politico. L’altro ieri il ministro della Difesa del Canada, Bill Blair, in un’intervista al canale televisivo “Global News”, ha detto che il rapporto con l’India è “importante”, ma c’è una “preoccupazione molto significativa” rispetto alla violazione della sovranità canadese, aggiungendo che la strategia indo-pacifica resta fondamentale per Ottawa, che ha ampliato la sua presenza militare nella regione e preso impegni economici per quasi 2,3 miliardi di dollari in cinque anni. (segue) (Res)