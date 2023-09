Nato: in corso le esercitazioni Dynamic Messenger 2023 in Portogallo - foto 6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una foto di alcuni dei modelli dei droni marittimi impiegati nelle esercitazioni della Nato Dynamic Messenger 2023 in corso nella Penisola di Troia e a Sesimbra, in Portogallo. Questi mezzi sono utilizzati soprattutto nelle attività operative contro le mina navali. Attraverso il software installato ai droni viene indicato un percorso da seguire. Una volta poggiati sulla superfice del mare, i droni sono in grado di analizzare i dintorni grazie a una videocamera che consente di vedere sino a 60-70 metri di distanza da ambo i lati. La loro capacità operativa in termini di tempo è di circa 6-8 ore. Una volta tornati alla base, i droni vengono estratti dall'acqua e i dati raccolti vengono estrapolati e analizzati dal personale militare competente. (Rin)