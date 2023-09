Ue: Borghi (Azione-Iv) a Piantedosi, revochi decreto tassa a migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Consiglio (non richiesto) al ministro Piantedosi: in vista del Consiglio Ue Affari interni di giovedì, tolga dal tavolo (revocandolo) l'assurdo decreto della tassa (4.938 euro) ai migranti. È eticamente vergognoso e giuridicamente sballato. Lo Stato non è né scafista né schiavista". Lo scrive su X (ex Twitter) il senatore di Italia viva, Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe a palazzo Madama. (Rin)