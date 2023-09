Medio Oriente: media, "Hebron capitale della cultura islamica nel 2026"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Hebron, in Cisgiordania, sarà la capitale della cultura islamica per l'anno 2026: lo ha deciso il consiglio dei ministri della Cultura del mondo islamico, in una riunione che si tenuta a Doha, oggi, martedì 26 settembre. A renderlo noto è l'agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Due anni fa, scrive ancora l'agenzia, il governo aveva incaricato il ministero della Cultura presieduto da Atef Abu Saif di formare un comitato nazionale "per preparare il dossier per la nomina di Hebron a capitale della cultura islamica per l'anno 2026". La candidatura, secondo le dichiarazioni di Abu Saif, è stata portata avanti con l'obiettivo di "far luce sui tentativi giudaizzare la città, rubarne il patrimonio e le antichità e cambiarne l'identità arabo-islamica". Gerusalemme è stata la capitale della cultura islamica nel 2019 e la capitale della cultura araba nel 2009, mentre Betlemme è stata la capitale della cultura araba nel 2020. (Res)