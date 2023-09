Kosovo: Crosetto, Italia condanna attacco contro polizia, vicinanza ad autorità Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'Italia condanna con fermezza l'attacco contro la polizia locale, attacco avvenuto oggi in Kosovo e durante il quale è deceduto un agente di polizia. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in merito all'attacco di una banda armata criminale contro gli agenti di polizia del Kosovo a Banjska/Banjske, nel nord del Kosovo, attacco che ha provocato la morte di un agente di polizia e il ferimento di altri due agenti. "Tutte le parti e le nazioni in campo, serbi e kosovari, militari e civili, devono impegnarsi per bloccare ogni focolaio di tensione nell'area", ha aggiunto Crosetto. "'Esprimo, a nome di tutta la Difesa italiana, vicinanza e sentite condoglianze alle autorità kosovare e ai familiari dell'agente di polizia caduto nell'assolvimento del suo dovere. Auguriamo, inoltre, una pronta guarigione agli agenti feriti", ha concluso il ministro. (Com)