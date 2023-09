Serbia: Vucic, l’unico colpevole di quanto accade in Kosovo è Albin Kurti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C'è stato un conflitto con i serbi che avevano eretto le barricate, e in quel conflitto un poliziotto è stato ucciso e un'altra persona è rimasta ferita”, ha osservato Vucic. "Alle 8:57 vengono chiusi i valichi amministrativi di Jarinje e Brnjak. (In quel momento) sono ancora in corso sparatorie e scaramucce. Alle 10:15 le autorità albanesi annunciano che i quattro comuni del nord sono zona di un'operazione antiterrorismo", ha detto il presidente, aggiungendo di aver avvertito “Bruxelles e New York” di ciò sarebbe potuto accadere. "Pochi volevano sentire e ascoltare", ha sottolineato il presidente. “Secondo le nostre informazioni, tre serbi del Kosovo sono stati uccisi, due dal fuoco di cecchini da lunga distanza, e non era necessario ucciderli, due sono rimasti gravemente feriti e si teme che sia stata uccisa anche una quarta persona”, ha ancora detto Vucic. Il capo dello Stato ha infine dichiarato che le autorità serbe “hanno seguito e intercettato ciò che faceva la polizia albanese”, che mostreranno le prove, ma che al momento stanno “aspettando la traduzione”. (Seb)