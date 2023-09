Kosovo: si riaccende la violenza nel nord, Pristina e Belgrado alzano i toni e si accusano a vicenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dal mattino, il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha puntato il dito contro la Serbia. “La criminalità organizzata, con il sostegno politico, finanziario e logistico di Belgrado, sta attaccando il nostro Stato”, ha detto, parlando di un attacco “criminale e terroristico”. In una conferenza stampa seguita a una riunione del Consiglio di sicurezza del Paese, Kurti ha attirato l’attenzione sul fatto che i membri del commando fossero armati di tutto punto e avessero con sé anche un mezzo blindato, suggerendo che si trattasse di “professionisti”. Non meno piccate sono state le dichiarazioni della presidente Vjosa Osmani, che ha parlato di un attacco “pianificato, orchestrato ed eseguito da gang criminali serbe”. Il suo capo di gabinetto, Blerim Vela, ha qualificato gli aggressori come “omini verdi” della Serbia, espressione spesso usata per riferirsi ai gruppi di soldati russi con uniformi militari anonime e sprovviste di mostrine protagonisti della crisi ucraina del 2014. (segue) (Alt)