Speciale scuola: decreto Energia, Mur, 17,4 milioni per borse studio a 5 mila studenti idonei non beneficiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- E' di circa 17.435 milioni di euro lo stanziamento per le borse di studio degli studenti idonei non beneficiari inserito all’interno del decreto Energia. Le risorse - informa una nota del ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) - andranno a coprire l’intera platea dei quasi 5.000 studenti inclusi nelle graduatorie degli Enti regionali per il diritto allo studio, ma che per mancanza di copertura non riuscivano ad accedere al sussidio. "Con queste risorse facciamo un passo importante per sostenere il diritto allo studio - spiega il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini al termine della seduta del Consiglio dei ministri -. Il Fondo integrativo statale di oltre 17,4 milioni di euro andrà a coprire la platea degli studenti idonei. Con questo provvedimento confermiamo che per il governo il diritto allo studio è una priorità, un diritto che deve essere reale, concreto, fattivo". (Com)