Municipio Roma VI: Compagnone (Pd), centrodestra fermo su rotatoria via Acqua Vergine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma VI è stato fatto uno studio sull'attuale incrocio tra via Casilina e via dell'Acqua Vergine, punto nevralgico per sbloccare la viabilità di un quadrante che include migliaia di cittadini "ma purtroppo ancora una volta siamo testimoni di una situazione poco chiara". Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd al Municipio Roma VI, Fabrizio Compagnone, esponente dell'opposizione nel territorio governato da una maggioranza di centrodestra. "Oggi grazie alla commissione Trasparenza presieduta dalla consigliera Battistoni abbiamo provato a far luce su questa tematica, apprendendo che né il dipartimento Mobilità né l'assessorato di competenza hanno avuto tale studio, presentato ai cittadini: di fatto non è ancora nella disponibilità degli uffici che hanno competenza per sviluppare l'opera - spiega Compagnone -. La disponibilità dell'assessore Patanè è stata fin dall'inizio totale. È stato rappresentato più volte che il passaggio in Municipio non è necessario e neanche risolutivo, e che avrebbe rallentato l'iter. Purtroppo il governo municipale non ha recepito l'indicazione danneggiando di fatto il territorio e i cittadini che lo vivono. Continuiamo a lavorare insieme al consigliere capitolino Angelucci, che da sempre segue questo problema, insieme a tutta la maggioranza comunale affinché si risolva questa situazione e si possa realizzare un'opera fondamentale per questo territorio. Speriamo per il bene del Municipio che ci sia una svolta significativa nei prossimi giorni su questa tematica". (Com)