Tunisia-Italia: ambasciatore Saggio a bordo della nave “Costa Favolosa”

- L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, è stato a bordo della nave da crociera “Costa Favolosa”, attraccata questa mattina nel porto della Goulette. In un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), l’ambasciata d’Italia ha dichiarato che il ritorno della nave da crociera e, soprattutto, della compagnia Costa Crociere, dopo otto anni di assenza, è una “testimonianza concreta del crescente interesse delle aziende italiane a investire in Tunisia, anche nel settore del turismo. Prima che la nave ripartisse, inoltre si sono tenuti due incontri tra le parti coinvolte, tesi anche a rilanciare il turismo da crociera nel Paese nordafricano. Per il 2024, inoltre, sono previsti altri cinque viaggi. La nave “Costa Favolosa”, costruita nel 2011, è una delle più grandi tra le imbarcazioni da crociera attive nel Mediterraneo, con 1.508 cabine. La nave, la cui lunghezza è di 290 metri, comprende 17 piani. (Tut)