Sanità: sindacati su Rsa, domani sciopero nazionale, stop a sfruttamento di Aiop

- "La pazienza è finita!". È il monito lanciato dalle lavoratrici, dai lavoratori e dai professionisti sanitari che operano nelle strutture Aiop di tutta Italia e che sciopereranno nella giornata di domani, 27 settembre, per la mancata apertura di un tavolo di trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo, mettendo fine al dumping e ai contratti pirata. A riferirlo in una nota Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che proseguono: "Aiop Rsa è in contratto sottoscritto nel 2012 con organizzazioni sindacali non rappresentative che a distanza di 11 anni non garantisce salari dignitosi e diritti alle donne e degli uomini che operano nelle Rsa di tutta Italia". "Ora è necessario che ministero e Regioni intervengano, riaffermando insieme a noi un principio sacrosanto: il rinnovo degli accordi, la rivalutazione delle tariffe a chi lavora in accreditamento con il pubblico è legittimo solo quando vengono rispettate le corrette relazioni sindacali, aprendo tavoli di trattativa e firmando periodicamente i rinnovi contrattuali con le organizzazioni rappresentative, così come avviene nei settori pubblici. Chiediamo pertanto un tavolo sul tema in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome", specificano. "Domani - concludono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - ci faremo sentire davanti le sedi Regionali e le Prefetture di tutta Italia. La nostra mobilitazione proseguirà perché il sistema di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale privato è un pilastro del servizio sanitario nazionale e le donne e gli uomini che operano nelle Rsa, da 11 anni senza un Contratto adeguato, vanno rispettati nella loro professionalità". (Com)