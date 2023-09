Brasile: stima inflazione settembre segna +0,35 per cento su mese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima coincide con quella del governo. Nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 18 settembre, il ministero delle Finanze prevede l'inflazione del paese nel 2023 al 4,85 per cento. La previsione è in linea con la precedente pubblicata il 19 luglio. Nel rapporto diffuso il 18 settembre l'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) prevede che l'inflazione per l'anno in corso al 4,9 per cento, 0,7 punti in meno rispetto alla proiezione di giugno. (segue) (Brb)