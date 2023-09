Giordania: re Abdullah II approva rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania, Abdullah II, ha approvato un rimpasto di governo all'interno dell’esecutivo guidato dal primo ministro Bisher al Khasawneh. Lo rende noto un comunicato diffuso dalla Corte reale hascemita, spiegando che sono stati nominati Nadia Abdel Raouf Salem al Rawabdeh come ministra del Lavoro, Wissam Walid Tawfiq al Tahtamouni nuovo ministro dei Trasporti e Mohannad al Mubaideen come ministro delle Comunicazioni governative. Tra le nuove nomine figura anche Raed Muzaffar Rifaat Abu al Saud come ministro dell'Acqua e dell'Irrigazione; Wajih Tayyab Abdallah Azaizeh, ministro di Stato; Ahmad Maher Hamdi Tawfiq Abu al Saman, ministro dei Lavori pubblici e dell'Edilizia abitativa; Haditha Jamal Haditha al Kharisha, ministra degli Affari politici e parlamentari; Youssef Mahmoud Ali al Shamali, ministro dell'Industria, del Commercio e degli Approvvigionamenti. I ministri hanno prestato giuramento costituzionale davanti al re presso il Palazzo Al Husseiniya. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del primo ministro, Bisher al Khasawneh, e del capo della Corte reale hascemita, Youssef Hassan al Issawi. Si tratta del settimo emendamento apportato dal governo di Bisher al Khasawneh da quando il re Abdullah II lo ha incaricato, il 7 ottobre 2020, di formare il nuovo esecutivo, succedendo al premier Omar al Razzaz. (Lib)