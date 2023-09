Piemonte: prorogata al 15 ottobre la scadenza del bando per investimenti su benessere animale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato prorogata al 15 ottobre la scadenza del bando regionale Piemonte per gli investimenti per il benessere animale. Il bando ha una dotazione complessiva di 7 milioni di euro e ha l'obiettivo di sostenere gli imprenditori agricoli per investimenti aziendali specifici per favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico. Il contributo massimo concedibile per un singolo beneficiario è di 100 mila euro. (Rpi)