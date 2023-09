Governo: Fratoianni (Avs), dopo un anno Italia migliore? Ma chi ci crede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna elettorale è iniziata: Meloni, Salvini e Tajani scalpitano e fanno a gara a chi la spara più grossa per impressionare gli italiani. Annunciano nuovi condoni e grandi riforme, si vantano di quanto hanno aiutato le famiglie e sostengono che l'economia va una meraviglia. Dicono, addirittura, di lasciare oggi un'Italia migliore di un anno fa". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Nel frattempo il potere d'acquisto delle famiglie crolla e il carrello della spesa sale, la sanità pubblica è a pezzi e gli studenti svengono per il caldo nelle aule, giovani e meno giovani non possono permettersi un tetto sopra la testa, gli stipendi non accennano ad aumentare e i trasporti hanno costi proibitivi. In compenso hanno vietato i rave e la carne sintetica, mentre chiedono una tangente di 5 mila euro a dei naufraghi per non finire in un centro di detenzione. Davvero l'Italia - conclude Fratoianni - è un Paese migliore di un anno fa? Ma chi ci crede".(Rin)