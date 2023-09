San Siro: Tancredi, se proposta nuovo stadio in crisi non è responsabilità del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la proposta di un nuovo stadio "è in crisi è perché è stato messo un vincolo da un ente, cioè la sovrintendenza, che rispetto, ma che è diretta emanazione del governo, la responsabilità non è del Comune". È quanto ha affermato Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana intervenendo alla presentazione del progetto di rigenerazione urbana “EXTM” - Ex Trotto Milano, firmato dallo studio internazionale di architettura Kohn Pedersen Fox Associates. Le due squadre "non ritengono opportuno rimanere nelle situazioni attuali perché non rientrava nei loro programmi mantenere lo stadio attuale, ma realizzarne uno nuovo", ha spiegato. La proposta, quindi "entra in crisi, ma non è una responsabilità del Comune, ma di chi ha posto il vincolo, organi che sono sopra il Comune", ha concluso. (Rem)