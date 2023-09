Digitale: Tim lancia iniziativa “Ai Challenge” su trasformazione di aziende e Pa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio questi ambiti, infatti, sono tra le aree di maggiore sviluppo del mercato dell’Intelligenza artificiale in Italia che nel 2022 ha raggiunto un valore di 1,7 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo atteso del 34,1 per cento sino al 2027 quando raggiungerà un valore complessivo pari a 7,6 miliardi di dollari (fonte: Markets and Markets, Artificial Intelligence Market, Global Forecast to 2027). Le proposte saranno valutate da una giuria tecnica che selezionerà le migliori soluzioni innovative da premiare con l’attivazione di collaborazioni in ambito industriale, commerciale o scientifico con Tim e con i partner. Le società selezionate avranno inoltre un accesso privilegiato al mercato dell’Intelligenza artificiale e la possibilità di crescere ulteriormente. Le candidature potranno essere fatte a partire da oggi fino al 10 novembre attraverso la piattaforma di Open Innovation di Tim. L’iniziativa si avvale anche dell’esperienza di Digital Magics e in particolare di The Doers, società partecipata specializzata in attività di scouting e Open Innovation. (Com)