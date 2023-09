Speciale scuola: Mur su Medicina, riforma specializzazioni tema centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Si è tenuta oggi una nuova riunione del gruppo di lavoro sulle Scuole di specializzazione di area sanitaria istituito dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per affrontare le principali criticità del settore. Anche nel corso dell’incontro odierno - riferisce una nota del ministero (Mur) - sono state sentite alcune associazioni rappresentative degli specializzandi. Tra i temi all’ordine del giorno: la valutazione del fabbisogno di specializzandi dei prossimi anni, le linee generali del concorso di ammissione alle Scuole, lo scorrimento delle graduatorie, l’esigenza di effettuare scelte basate sulla vocazione e non sulla necessità. Obiettivo del Ministero è arrivare a scrivere le basi di una organica riforma delle Scuole di specializzazione attesa da anni. Il gruppo di lavoro, che ha già fornito le cifre sul fabbisogno nazionale di futuri nuovi medici allargando l’accesso a circa 4mila nuovi studenti in più per l’anno accademico 2023-2024, tornerà a riunirsi per affrontare le problematiche degli specializzandi nelle prossime settimane. (Com)