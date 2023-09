Speciale scuola, università: Droghei (Pd), su caro affitti manca ancora tavolo promesso da Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "ho incontrato alcuni degli studenti che da ieri sono tornati con le tende in piazzale Aldo Moro per denunciare la condizione abitativa degli studenti, con affitti arrivati ormai alle stelle". Lo dichiara in una nota la consigliera del Partito democratico alla Regione Lazio e coordinatrice della segreteria del Pd Roma, Emanuela Droghei. "Una protesta che segue quella di maggio dove la Regione aveva preso l'impegno di avviare un tavolo regionale per discutere del tema e vagliare tutte le possibili soluzioni. A distanza di mesi però, non c'è stata più nessuna chiamata". Droghei conclude la nota chiedendosi "dov'è il tavolo promesso dal presidente Rocca". (Com)