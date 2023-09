Speciale scuola: università, Castellone (M5s), istruzione non può diventare bene di lusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una recentissima ricerca di Osservatorio Futura, "emergono dei numeri allarmanti per i nostri giovani, e quindi per il futuro del nostro Paese. Il 54 per cento degli intervistati è in difficoltà economica. Solo il 10 per cento crede che il diritto allo studio sia garantito". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone (M5s). "Per il 90 per cento dei partecipanti, il supporto finanziario dei genitori è essenziale per continuare gli studi. Dietro queste percentuali, non dimentichiamo mai che ci sono delle persone, i nostri giovani. Gli stessi che hanno piantato di nuovo le loro tende davanti alle università italiane, per protestare contro un Paese che non li tutela. I nostri ragazzi - aggiunge - chiedono aiuto, protezione, un presente che possa garantire loro un futuro. Chiedono finanziamenti per studentati pubblici, affitti, borse di studio, salute mentale e caro libri. Per il governo Meloni questa non è un'emergenza? A quanto pare no, non ritenendo neanche il diritto allo studio un diritto da tutelare. Diritto che si aggiunge alla lista dei diritti calpestati da questo governo da un anno a questa parte: il diritto al lavoro, alle cure, ad un salario dignitoso, solo per citarne alcuni. L'istruzione non può e non deve diventare un bene di lusso riservato a pochi. Ciò che è preoccupante è la disinvoltura con cui questa maggioranza sottrae ad ognuno di noi, giorno dopo giorno, ogni aspetto della nostra vita. Un governo che non investe nel presente è inadeguato. Un governo che non investe nel futuro è pericoloso", conclude Castellone. (Rin)