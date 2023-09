Energia: Toti (Liguria) a Calenda, a Vado rigassificatore off shore, meno impattante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Carlo Calenda, io farò il bambacione ma tu ti nascondi dietro le fanfaronate: a Piombino la procedura d’urgenza del governo Draghi prevede solo 3 anni di stazionamento", scrive su X il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, rivolgendosi al leader di Azione. "A Piombino il rigassificatore sta in banchina a Vado starebbe off shore, assai meno impattante", puntualizza. "A Livorno un rigassificatore off shore c’è già, raddoppiarlo a pochi chilometri magari non è il massimo. Vado e il sistema portuale della Liguria sono più vicini e sinergici rispetto alle grandi aree produttive del Nord. Tutte cose - conclude Toti - che, Carlo Calenda, sai bene, o sapevi benissimo". (Rin)