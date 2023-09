Russia-Ucraina: Patrushev, nessuna prospettiva per risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono per ora le prospettive per risolvere la crisi ucraina. E' quanto ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, giunto oggi al Cairo in visita ufficiale. "All'Ucraina non sarà permesso di concludere un accordo di pace, e il Paese sarà usato come arma contro la Russia", ha dichiarato Patrushev a seguito delle consultazioni bilaterali su sicurezza. Il funzionario russo ha poi ringraziato la parte egiziana per la "posizione equilibrata" sulla crisi ucraina. "Accogliamo con favore il rifiuto del Cairo di fornire armi al regime di Kiev. Allo stesso tempo, comprendiamo che questa decisione è stata presa nonostante le gravi pressioni degli statunitensi e degli europei", ha detto l'esponente del governo russo. (Rum)