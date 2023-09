Università: Tripodi (Lega), patrimonio immobiliare Lazio sia destinato a studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio immobiliare del Lazio sia destinato ad uso alloggiativo per gli studenti. La proposta è lanciata dal consigliere regionale della Lega Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro e formazione. "Gli studenti tornano in tenda contro il caro affitti, non solo a Roma, ma in molti atenei italiani si sono accampati con le tende: in ben 25 città italiane. Questa vicenda era già esplosa la scorsa primavera, e a luglio, proprio a difesa dei ragazzi che vengono a studiare negli atenei del Lazio, ho depositato una proposta di legge per istituire l’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa degli studenti - aggiunge Tripodi -. Con l’avvio delle lezioni e la persistente difficoltà che si incontra nel trovare una sistemazione a prezzi accessibili e condizioni dignitose per i nostri ragazzi, voglio portare all'attenzione dell’Aula questa proposta di legge che prevede analisi, studi e ricerche sul patrimonio immobiliare del Lazio da destinare ad uso alloggiativo per gli studenti. L’Osservatorio si occuperà di individuare le criticità tendenziali e contingenti del mercato immobiliare degli affitti nelle città sedi di Atenei nella Regione e quindi fornire elementi per le politiche alloggiative che siano in linea con la domanda". (segue) (Com)