Università: Tripodi (Lega), patrimonio immobiliare Lazio sia destinato a studenti (2)

- La legge che il consigliere Tripodi ha proposto lo scorso 11 luglio, prevede anche un'azione congiunta tra l’Osservatorio e le amministrazioni locali ed altri enti operanti nel mercato degli affitti allo scopo di "supportare l’Ente Disco (ente regionale per il Diritto allo studio e alla conoscenza) al fine di far emergere il patrimonio di posti letto utilizzabili. Uno studente universitario fuori sede a Roma rappresenta un costo per la famiglia, noi, come istituzione, abbiamo il dovere di garantire il diritto allo studio strettamente collegato alla possibilità di avere anche un alloggio - sottolinea Tripodi -. La famiglia di uno studente spende mediamente 8/9 mila euro l’anno tra affitto, bollette, tasse universitarie, libri e trasporti pubblici, al netto delle spese accessorie riguardanti le attività extra-universitarie. Per una stanza in affitto a Roma la richiesta è in media di circa 350 euro, ma può raggiungere il costo anche del doppio nelle zone centrali della città. E’ un fenomeno che dobbiamo fermare, siamo al lavoro per questo”, conclude Tripodi. (Com)