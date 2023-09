Nagorno-Karabakh: vicepremier armeno, accolti sinora 19 mila sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 19 mila gli sfollati arrivati in Armenia dal Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il vice primo ministro Tigran Khachatryan durante la conferenza stampa tenutasi presso il centro umanitario di accoglienza. "19 mila persone hanno attraversato il valico di Kornidzor. Come ho già detto, su 19 mila, 2.500 sono in aree disposte dal governo per coloro che hanno chiesto sostegno. Al momento a Goris ci sono 1.200 persone ancora in fase di insediamento, il che ovviamente richiede del tempo. Il resto delle persone ha affermato di avere dei rispettivi luoghi di residenza e hanno detto che non hanno bisogno del nostro sostegno”, ha deetto il vicepremier. “Rendendoci conto che questa è la volontà del popolo e di fronte a questa circostanza, abbiamo concordato che si recassero agli indirizzi che avevano precedentemente indicato", ha osservato Khachatryan. (Rum)