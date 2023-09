Sardegna: Gdf, la tenenza di Arbatax elevata al rango di compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una solenne cerimonia militare tenutasi questa mattina ad Arbatax ha sancito il passaggio al rango di Compagnia della Tenenza della Guardia di Finanza della cittadina ogliastrina. L'occasione ha visto la presenza del Comandante Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, il generale di Brigata Claudio Bolognese, insieme al Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, e numerose autorità religiose, civili e militari provinciali e locali. La decisione di conferire il rango di Compagnia alla Tenenza della Guardia di Finanza è giunta dall'Organo di Vertice del Corpo, il Comando Generale delle Fiamme Gialle. Questa scelta riflette l'obiettivo di consolidare la presenza della Guardia di Finanza nel territorio ogliastrino. L'elevazione al rango di Compagnia è stata motivata dalle crescenti esigenze operative del Corpo, in risposta alla crescente importanza economica e finanziaria della zona di competenza delle Fiamme Gialle ogliastrine. Negli ultimi anni, la Tenenza ha conseguito risultati significativi e ha dimostrato un impegno costante nella tutela dell'ordine pubblico e della legalità economica. Inoltre, l'istituzione di una Compagnia è stata vista come un passo essenziale per instaurare rapporti istituzionali adeguati con gli altri organi, enti e autorità locali presenti sul territorio. La nuova Compagnia svolgerà un ruolo cruciale come punto di riferimento per l'intera comunità locale. Nel corso della cerimonia, il generale di Brigata Claudio Bolognese ha tenuto un discorso di augurio e incoraggiamento per il vomandante e i militari della neo-costituita Compagnia di Arbatax nel quale sottolineato l'importanza del nuovo e prestigioso ruolo assegnato loro e ha espresso gratitudine a tutte le autorità e agli ospiti presenti per la loro partecipazione sentita alla cerimonia. (Rsc)