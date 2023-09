Nagorno-Karabakh: Power (Usaid), servono occhi indipendenti, Usa valutano diverse opzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha ricevuto notizie molto inquietanti si presunte violenze contro i civili nel Nagorno-Karabakh. Lo ha detto la direttrice dell'Usaid Samantha Power parlando alla stampa a Kornidzor, comune della provincia armena di Syunik. "Abbiamo ricevuto segnalazioni molto inquietanti di violenze contro i civili. I rapporti sottolineano ancora una volta quanto sia necessario avere ora occhi indipendenti nel Nagorno-Karabakh", ha affermato Power citata dall'agenzia di stampa armena “Armenpress”. Power ha ricordato che si trova in Armenia su istruzione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per parlare con le autorità, le Ong e le persone sfollate dal Nagorno-Karabakh. "Il presidente Biden e io attribuiamo grande importanza all'urgenza della questione. Ed è per questo che sono qui per conoscere la situazione e i fatti sul posto, ascoltare le testimonianze dei testimoni e anche consultare le autorità della regione, comprese quelle dell'Armenia. E quando tornerò e presenterò le storie che ho sentito dai testimoni", ha detto Power.ù (segue) (Rum)